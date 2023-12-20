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المقاومة الإسلامية: نؤكد أننا لن نتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وسنتعامل بالمثل مع اعتداءات الاحتلال

Lebanon 24
20-12-2023 | 18:42
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المقاومة الإسلامية: رداً على قيام العدو بإحراق حرج الراهب قام مجاهدونا برمي صواريخ حارقة على احراج برانيت ولن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع اعماله العدوانية ضدها
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