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السلطات الإسرائيلية تحقق في حادثة مقتل الأسير الفلسطيني قائد أبو عصب عقب اعتداء السجانين عليه

Lebanon 24
20-12-2023 | 19:08
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