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الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان البلدات الواقعة على بعد 4 كلم من الحدود مع قطاع غزة العودة إلى منازلهم (الجزيرة)

Lebanon 24
21-12-2023 | 01:19
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