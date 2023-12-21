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"لبنان 24": المقاومة تستهدف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة بصواريخ مباشرة

Lebanon 24
21-12-2023 | 02:57
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