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واشنطن بوست: مشرعون ديمقراطيون يطالبون برقابة أكبر للكونغرس على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:24
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