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السلطات الإسرائيلية تقرر إغلاق بلدات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان أمام الدخول والخروج حتى إشعار آخر (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:37
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