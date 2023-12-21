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وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: ناقشنا الخطة الأمنية بمناسبة الأعياد وتطرقنا إلى المواضيع الأمنية الأخرى في البلد

Lebanon 24
21-12-2023 | 04:35
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