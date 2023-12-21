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الوزير مولوي: نشدد على أنّ إطلاق النار جريمة وكل من يقوم بإطلاق النار العشوائي سيخضع للمحاسبة بالقضاء المختص

Lebanon 24
21-12-2023 | 04:39
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