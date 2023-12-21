Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي: فكرة تقليص العمليات بغزة يعكس فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة

Lebanon 24
21-12-2023 | 04:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب حل مجلس الحرب فورا وحان الوقت لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة (الجزيرة)
lebanon 24
21/12/2023 16:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: لا يجب إدخال الوقود ولا الأموال لقطاع غزة إذا أردنا أن نقضي على حماس ونحسم الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
21/12/2023 16:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: المعركة في غزة ستستمر شهورا وقد تمتد أكثر (الجزيرة)
lebanon 24
21/12/2023 16:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: وقف الحرب يعني حلّ الحكومة
lebanon 24
21/12/2023 16:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:40 | 2023-12-21
09:38 | 2023-12-21
09:36 | 2023-12-21
09:26 | 2023-12-21
09:25 | 2023-12-21
09:24 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24