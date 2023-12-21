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ميقاتي: ملزمون بسقف معيّن لضمان استقرار سعر الصرف في ما يتعلّق برواتب القطاع العام ونأمل تعديل الرواتب مع الموازنات المقبلة

Lebanon 24
21-12-2023 | 04:54
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21/12/2023 16:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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