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وزارة الدفاع الروسية: ممارسات الناتو لها تأثير سلبي على الوضع في أوروبا وهناك مخاطر لمزيد من المواجهة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
21-12-2023 | 04:55
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