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لبنان24: غارات عنيفة وقصف مدفعي إسرائيلي فوق الخريبة بين ابل السقي وراشيا الفخار

Lebanon 24
21-12-2023 | 05:17
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