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هيئة البث الإسرائيلية: القصف الأخير أوقف اجتماعا بين رئيس المعارضة لابيد وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بتل أبيب

Lebanon 24
21-12-2023 | 07:24
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