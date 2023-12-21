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مدير عام الصحة في غزة: نحذر من أن مئات الجرحى قد يفارقون الحياة نتيجة خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-12-2023 | 07:45
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