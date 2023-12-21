Advertisement

أخبار عاجلة

موريس سليم: أوضحت للرئيس ميقاتي ان شؤون المؤسسة العسكرية في أولى الاهتمامات وتناقشنا في بعض التفاصيل لتحصين المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
21-12-2023 | 08:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب ميقاتي: تم البحث في الاوضاع العامة لا سيما الوضع جنوبا ووجوب التعاون ببن الجميع على تحصين الوضع الداخلي وعلى انتظام عمل المؤسسة العسكرية وفقا للقوانين والانظمة والاعراف
lebanon 24
21/12/2023 20:49:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لقائد الجيش: إن جهودك ورعايتك الأبوية التي كنت شاهداً عليها حمت المؤسسة العسكرية وصانتها من العواصف وهي محل تقديرنا جميعاً وتؤمن استمرارية استقرار الجيش ودوره
lebanon 24
21/12/2023 20:49:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يتمهل في طرح ملف قيادة الجيش وأساس الحل استمرارية استقرار المؤسسة العسكرية
lebanon 24
21/12/2023 20:49:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي زار بري وعرض معه الأوضاع في الجنوب: حرصاء على المؤسسة العسكرية
lebanon 24
21/12/2023 20:49:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:42 | 2023-12-21
13:34 | 2023-12-21
13:22 | 2023-12-21
13:19 | 2023-12-21
13:12 | 2023-12-21
12:59 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24