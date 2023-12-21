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"لبنان 24": استهداف مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة بعد دقائق من الغارات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة كفركلا

Lebanon 24
21-12-2023 | 10:10
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