19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": غارة من مسيرة على منزل في عيتا الشعب ومعلومات أولية عن سقوط شهيد
Lebanon 24
21-12-2023
|
10:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة للطيران الإسرائيلي على منزل في عيتا الشعب ومعلومات عن وقوع اصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة للطيران الإسرائيلي على منزل في عيتا الشعب ومعلومات عن وقوع اصابات
21/12/2023 20:51:27
21/12/2023 20:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نعى في بيان الشهيد حسين نمر مسرّة من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
Lebanon 24
"حزب الله" نعى في بيان الشهيد حسين نمر مسرّة من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
21/12/2023 20:51:27
21/12/2023 20:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": إحتراق منزل في عيتا الشعب بعد قصفه وفريق الاطفاء التابع للدفاع المدني اللبناني توجه إلى المكان
Lebanon 24
"لبنان 24": إحتراق منزل في عيتا الشعب بعد قصفه وفريق الاطفاء التابع للدفاع المدني اللبناني توجه إلى المكان
21/12/2023 20:51:27
21/12/2023 20:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": احتراق منزل في بلدة بليدا الجنوبية إثر شنّ غارة من مسيرة اسرائيلية عليه من دون وقوع اصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": احتراق منزل في بلدة بليدا الجنوبية إثر شنّ غارة من مسيرة اسرائيلية عليه من دون وقوع اصابات
21/12/2023 20:51:27
21/12/2023 20:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"صيرفة" عادت.. إليكم الدليل الآن!
Lebanon 24
"صيرفة" عادت.. إليكم الدليل الآن!
15:20 | 2023-12-20
20/12/2023 03:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
16:34 | 2023-12-20
20/12/2023 04:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تشن حرباً على هيفا وهبي.. هذا ما تفعله من "تحت الطاولة"!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تشن حرباً على هيفا وهبي.. هذا ما تفعله من "تحت الطاولة"!
03:33 | 2023-12-21
21/12/2023 03:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
01:47 | 2023-12-21
21/12/2023 01:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري ليلاً في وسط بيروت!
Lebanon 24
هذا ما يجري ليلاً في وسط بيروت!
02:15 | 2023-12-21
21/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:42 | 2023-12-21
ماكرون: تهديد الحوثيين لحرية الملاحة البحرية لا يمكن التساهل معه
13:34 | 2023-12-21
ماكرون: لا يُمكن نسيان الكارثة الإنسانية في غزة ونعمل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة
13:22 | 2023-12-21
عودة جزئية لخدمات الإنترنت والاتصالات جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
13:19 | 2023-12-21
3 جرحى نتيجة تصادم بين 4 آليات على جسر الكولا باتجاه الوسط (التحكم المروري)
13:12 | 2023-12-21
"القناة 12 الإسرائيلية" عن مصادر سياسية: من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل جديدة (الجزيرة)
12:59 | 2023-12-21
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب في السودان
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
21/12/2023 20:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
21/12/2023 20:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
21/12/2023 20:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24