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الجيش الإسرائيلي: جنوب لبنان منطقة قتال طالما بقي فيها "حزب الله" والأخير يحاول جر لبنان إلى منزلقات خطيرة

Lebanon 24
21-12-2023 | 10:27
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