حزب الله: استهدفنا عصر يوم الخميس مستعمرتي المطلة ورموت نفتالي(قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وأصبنا عدداً من المباني السكنية فيهم

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