Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الله: استهدفنا عصر يوم الخميس مستعمرتي المطلة ورموت نفتالي(قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وأصبنا عدداً من المباني السكنية فيهم

Lebanon 24
21-12-2023 | 10:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا ‏موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية وقد أصابت ‏أهدافها بدقة
lebanon 24
21/12/2023 20:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": إستهدفنا ‎تجمع آليات وجنود العدو في محيط قرية هونين ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة
lebanon 24
21/12/2023 20:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة
lebanon 24
21/12/2023 20:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة فيها
lebanon 24
21/12/2023 20:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:42 | 2023-12-21
13:34 | 2023-12-21
13:22 | 2023-12-21
13:19 | 2023-12-21
13:12 | 2023-12-21
12:59 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24