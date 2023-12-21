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لجنة السلام الدولية المدعومة من الأمم المتحدة: أكثر من 90% من سكان غزة يُواجهون أزمة جوع أو مستويات أسوأ

Lebanon 24
21-12-2023 | 11:19
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