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أبو عبيدة: نفذنا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة و استهدافاتنا للعدوّ توزعت بين محاور التوغل كافة

Lebanon 24
21-12-2023 | 11:45
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