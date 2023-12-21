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وكالة "تاس": الدفاعات الجوية الروسية تُسقط صاروخ "أتاكمز" أطلقه الجيش الأوكراني تجاه جسر القرم

Lebanon 24
21-12-2023 | 11:54
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