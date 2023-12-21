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السفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد هيل للـ"أم تي في": بعد حرب غزة يجب قلب الطاولة على إيران وأذرعها في المنطقة وتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
21-12-2023 | 12:53
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