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"الجزيرة" عن "القناة 13 الإسرائيلية": جنود لواء "غولاني" غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم

Lebanon 24
21-12-2023 | 16:12
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