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"واشنطن بوست" عن مصدر مقرب من بايدن: نتنياهو يرفض بشدة عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة

Lebanon 24
21-12-2023 | 16:31
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