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أخبار عاجلة
تقدّم إيجابي في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار "مساعدات غزة" (الشرق)
Lebanon 24
21-12-2023
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16:36
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