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"بلومبرغ": أسعار الشحن تصل إلى مستويات مرتفعة مع تزايد الضغوط على شركات النقل

Lebanon 24
21-12-2023 | 16:57
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