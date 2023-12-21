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إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش واستشهاد ابنته في قصف إسرائيلي على جباليا

Lebanon 24
21-12-2023 | 17:37
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