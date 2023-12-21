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أخبار عاجلة
شهيد وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
21-12-2023
|
17:41
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