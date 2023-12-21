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قصف عنيف من مدفعية الاحتلال على منطقة الصفطاوي شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

Lebanon 24
21-12-2023 | 18:19
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