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قوات الاحتلال تطلق الرصاص بشكلٍ كثيف على الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة صوريف في محافظة الخليل

Lebanon 24
21-12-2023 | 18:55
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