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الجيش الاسرائيلي: قتلنا أكثر من ألفي مقاتل في غزة منذ بداية كانون الاول الجاري

Lebanon 24
21-12-2023 | 19:24
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