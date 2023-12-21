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القناة الـ 13 الإسرائيلية: جنود اللواء غولاني غادروا قطاع غزة لإعادة تنظيم صفوفهم

Lebanon 24
21-12-2023 | 19:26
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