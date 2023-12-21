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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين خلال المعارك في قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
21-12-2023
|
23:04
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