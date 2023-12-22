Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": إطلاق صواريخ من القطاع الأوسط باتجاه مواقع العدو

Lebanon 24
22-12-2023 | 01:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة للمقاومة باتجاه مواقع للعدو الإسرائيلي في القطاع الغربي
lebanon 24
22/12/2023 11:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق صاروخ موجّه من الأراضي اللبنانية باتّجاه أحد المواقع الإسرائيليّة مقابل بلدة يارون في القطاع الأوسط
lebanon 24
22/12/2023 11:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انطلاق صواريخ بإتجاه مواقع العدو في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وسقوط قذيفة في أطراف حلتا
lebanon 24
22/12/2023 11:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق 3 قذائف من القطاع الغربي على مواقع العدوّ الإسرائيليّ في عرب العرامشة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة
lebanon 24
22/12/2023 11:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:16 | 2023-12-22
04:06 | 2023-12-22
03:38 | 2023-12-22
03:28 | 2023-12-22
03:24 | 2023-12-22
03:20 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24