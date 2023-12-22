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أخبار عاجلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 24 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل
Lebanon 24
22-12-2023
|
02:09
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