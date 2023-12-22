ميقاتي: أكدت لصاحب الغبطة أن هدف الحكومة منذ الشغور وحتى انتخاب رئيس للجمهورية ليس الاستئثار بصلاحيات رئاسة الجمهورية بل بتسيير عمل المواطنين للمحافظة على التوازن الوطني وصيانة هذا التوازن

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