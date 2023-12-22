Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: أكدت لصاحب الغبطة أن هدف الحكومة منذ الشغور وحتى انتخاب رئيس للجمهورية ليس الاستئثار بصلاحيات رئاسة الجمهورية بل بتسيير عمل المواطنين للمحافظة على التوازن الوطني وصيانة هذا التوازن

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي : ها هي السنة الثانية تبدأ وسدة رئاسة الجمهورية في فراغ وكأنه مقصود لتنفيذ الزبائنية في ادارات الدولة ويجب مهما كلّف الامر انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
22/12/2023 13:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان التقى السفير البابوي: لانتخاب رئيس يعيد التوازن للجمهورية
lebanon 24
22/12/2023 13:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من بكركي: تبدأ المعالجة الحقيقية للمشاكل التي يعاني منها لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية لاعادة الانتظام العام في البلاد
lebanon 24
22/12/2023 13:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الحكومة: الوزير سليم اوضح موقفه وعبّر عن أسفه لسوء التفاهم الذي حصل سابقا مؤكدا احترامه الاكيد والدائم لمقام رئاسة مجلس الوزراء وتقديره للرئيس ميقاتي وموقعه
lebanon 24
22/12/2023 13:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2023-12-22
06:20 | 2023-12-22
06:11 | 2023-12-22
06:05 | 2023-12-22
05:54 | 2023-12-22
05:54 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24