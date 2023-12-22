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ميقاتي: تحدثنا عن الوضع في الجنوب وشرحنا لصاحب الغبطة ما تمر به المنطقة وكان تأكيد على ان الحل في الجنوب موجود بتنفيذ القرارات الدولية من الهدنة الى القرار 1701 شرط ان يلتزم العدو الاسرائيلي بها

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:21
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ميقاتي: في الاشهر المقبلة ستجري مفاوضات عبر الامم المتحدة من اجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا الى الاتفاق عبر الامم المتحدة على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي
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22/12/2023 13:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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