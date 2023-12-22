ميقاتي: تحدثنا عن الوضع في الجنوب وشرحنا لصاحب الغبطة ما تمر به المنطقة وكان تأكيد على ان الحل في الجنوب موجود بتنفيذ القرارات الدولية من الهدنة الى القرار 1701 شرط ان يلتزم العدو الاسرائيلي بها

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