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ميقاتي: استغرب استغراباً كاملاً ما ورد على لسان وزير الدفاع اليوم بحيث الاجتماع بدأ متوتراً أمس وانتهى ودياً ولكن يبدو أنّ الوزير أوعز له بتغيير آرائه

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:25
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