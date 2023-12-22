ميقاتي: استغرب استغراباً كاملاً ما ورد على لسان وزير الدفاع اليوم بحيث الاجتماع بدأ متوتراً أمس وانتهى ودياً ولكن يبدو أنّ الوزير أوعز له بتغيير آرائه

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