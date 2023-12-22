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الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مخيم البريج في مدينة غزة بإخلاء منازلهم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-12-2023 | 05:15
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