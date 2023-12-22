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إيهود أولمرت: نتنياهو يعتمد أسلوب الخداع والغش والاستعراض السياسي ويمثل حالة الزيف الخالص
Lebanon 24
22-12-2023
|
05:54
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