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الجيش الإسرائيلي: منذ بدء العملية البرية أصيب 179 جندياً وضابطا بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة (الجزيرة)

Lebanon 24
22-12-2023 | 06:11
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