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واشنطن بوست عن مسؤول صومالي: غارة أميركية قتلت صومالياً متهما بتدبير هجوم عام 2020 على قاعدة أميركية في كينيا
Lebanon 24
22-12-2023
|
07:27
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