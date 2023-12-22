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"نيويورك تايمز" عن مصادر: البنتاغون زاد شحنات لإسرائيل من القنابل الصغيرة الأكثر ملاءمة للمناطق الحضرية مثل غزة

Lebanon 24
22-12-2023 | 07:40
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