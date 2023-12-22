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الجيش الإسرائيلي: 784 مصاباً من الجنود والضباط بينهم 180 في وضع صعب وخطير

Lebanon 24
22-12-2023 | 08:18
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