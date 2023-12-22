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الرئيسان المصري والفرنسي يتفقان على ضرورة العمل الجاد لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال تطبيق حل الدولتين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-12-2023 | 08:40
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