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وزارة العدل الأميركية لشبكة ABC: "أف بي آي" فحص أكثر من 1800 تقرير عن تهديدات داخلية على صلة بالحرب في غزة

Lebanon 24
22-12-2023 | 08:51
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