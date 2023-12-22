Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون: لن تنتهي الحرب من دون صفقة تبادل وإطلاق سراح أسرى كبار (الجزيرة)

Lebanon 24
22-12-2023 | 10:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وعدد من قادة الجيش يتابعون عملية نقل الأسرى الإسرائيليين في إطار صفقة التبادل (الجزيرة)
lebanon 24
22/12/2023 20:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي الأسرى الإسرائيليين يواصلون اعتصامهم أمام وزارة الدفاع مطالبين بإنجاز صفقة تبادل (الجزيرة)
lebanon 24
22/12/2023 20:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن المحتجزة الإسرائيلية السابقة عامي: ننتظر أن نسمع من مجلس الحرب الليلة الخطوط العريضة لصفقة تبادل (الجزيرة)
lebanon 24
22/12/2023 20:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: الصفقة المطروحة تتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة مقابل إطلاق سراح أسرى بارزين (الجزيرة)
lebanon 24
22/12/2023 20:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:23 | 2023-12-22
13:22 | 2023-12-22
13:11 | 2023-12-22
13:08 | 2023-12-22
13:04 | 2023-12-22
13:00 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24