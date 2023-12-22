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وزارة الداخلية الفرنسية تعلن حالة التأهب القصوى بسبب ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي (العربية)

Lebanon 24
22-12-2023 | 10:53
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