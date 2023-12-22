Advertisement

أخبار عاجلة

اطلاق صلية من الصواريخ من لبنان بإتجاه اسرائيل وتفعيل للقبة الحديدية

Lebanon 24
22-12-2023 | 11:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محاولة اعتراض القبة الحديدية لوابل من الصواريخ الجديدة التي أطلقت بإتجاه اسرائيل في القطاع الغربي عند الحدود الجنوبية للبنان (المنار)
lebanon 24
22/12/2023 23:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اطلاق دفعة من الصواريخ من لبنان باتجاه المواقع الاسرائيلية في مزارع شبعا قابله قصف مدفعي اسرائيلي
lebanon 24
22/12/2023 23:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق صلية من الصواريخ باتجاه اسرائيل
lebanon 24
22/12/2023 23:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: اطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه شمال اسرائيل والقبة الحديدية تعترض صاروخاً واحداً والصاروخ الثاني أصاب هدفاً مؤكداً في الجليل
lebanon 24
22/12/2023 23:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:05 | 2023-12-22
15:56 | 2023-12-22
15:38 | 2023-12-22
14:50 | 2023-12-22
14:49 | 2023-12-22
14:44 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24